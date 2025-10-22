Stipendi 2026 come funziona la detassazione degli aumenti Esempi e simulazioni

In tema di stipendi, l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali sulle retribuzioni non conoscono differenze tra la paga base già spettante al dipendente e gli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi. Nell’ottica di proteggere gli adeguamenti salariali dall’aumento del costo della vita il disegno di legge di bilancio per l’anno 2026 prevede un “ regime fiscale agevolato sui rinnovi contrattuali ”, come rende noto il comunicato stampa diffuso a margine del Consiglio dei ministri dello scorso 17 ottobre. Stando alla bozza del DDL la soluzione dell’Esecutivo è quella di prevedere un’imposta sostitutiva sui rinnovi contrattuali, in deroga all’applicazione degli scaglioni IRPEF. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Stipendi 2026, come funziona la detassazione degli aumenti. Esempi e simulazioni

