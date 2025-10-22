Stesso lavoro stipendi diversi | la Cassazione spiega perché si può

In ufficio è facile cadere in confusione quando si parla di giusto compenso per le prestazioni svolte. In soccorso di aziende e dipendenti c’è ora una sentenza della Cassazione, la n. 17008 di quest’anno, che ha chiarito un punto molto importante per i rapporti di lavoro privati. Nel diritto del lavoro del nostro Paese non esiste un principio generale che obblighi un’azienda a garantire la stessa retribuzione o lo stesso inquadramento a lavoratori che svolgono mansioni identiche (a meno che non ci siano motivi di discriminazione vietati dalla legge e dall’UE). Potrebbe sembrare quasi una contraddizione in busta paga, ma così non è. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

