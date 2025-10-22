Stesa ad Afragola 14 colpi di pistola sparati verso il balcone di un appartamento

La camorra torna a sparare senza tregua ad Afragola. Quattordici colpi di pisola sono stati sparati poco fa colpendo il balcone di un appartamento. Sul posto la polizia di Afragola.Allo stato dei fatti, vi è una vera è propria guerra tra bande che si stanno rispondendo a suon di colpi di pistola. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Furto all'Istituto Scolastico "Aldo Moro" di Afragola, la Polizia Locale ha identificato anche il secondo ladro e recuperato parte della refurtiva ? - facebook.com Vai su Facebook

Agguati e sparatorie: è guerra tra bande criminali ad Afragola - E' tutto in mano alla bravura degli inquirenti chiamati a fermare l'ennesima guerra di camorra in atto per le vie di Afragola ... Secondo napolitoday.it