Stephen Graham diventa il padre di Bruce Springsteen | Quella tra padre e figlio è una delle relazioni più antiche e profonde che esistano

Cinefilos.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono attori che non recitano soltanto: vivono i ruoli fino a trasformarli in un pezzo della propria vita. Stephen Graham è uno di questi. Nel nuovo film di Scott Cooper, Springsteen – Liberami dal nulla, interpreta Douglas Springsteen, il padre del giovane Bruce — un uomo severo, schivo, combattuto, la cui ombra si proietta su tutta la vita del figlio. Eppure, dietro la figura rigida e distante, Graham scorge qualcosa di molto più universale: il difficile amore tra padri e figli. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

