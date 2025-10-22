Dicono che la nuova Stellantis guidata da Antonio Filosa sia a trazione italiana e sempre più zeppa di “Marchionne boys”. Una speranza secondo molti, affinché l’amministratore delegato punti sull’Italia come terza gamba del gruppo. A quanto pare, però, una delle prime novità allo studio del nuovo gruppo dirigente sarebbe vagamente ispirata a una trovata dell’allora ad di Fiat che non va esattamente in questo senso, almeno sotto il profilo della tutela della ricerca e sviluppo: fare rebadging, come è chiamata tecnicamente la commercializzazione di un solo prodotto con marchi differenti. Stellantis starebbe infatti pensando di vendere in Europa un’ auto elettrica cinese appiccicando il marchio Opel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, il marchio Opel sui Suv cinesi: l’ultima trovata è una strategia già adottata da Marchionne