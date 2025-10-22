Stellantis accelera in Europa +11,5% e mette Melfi al centro | al via la nuova Jeep Compass

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025

Le vendite europee di Stellantis sono tornate a correre: a settembre il gruppo segna +11,5% nel perimetro UE30 rispetto a un anno fa, con una lieve crescita della quota e un terzo trimestre in rialzo. Il segnale non vive da solo nei numeri: in Basilicata, a Melfi, lo stabilimento si prepara ad avviare la produzione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

