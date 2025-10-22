Stefano Massini con Donald a teatro | Soldi e potere da zio Paperone a Trump

(askanews) – Dopo il debutto sold out a Milano, Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man, scritto e interpretato da Stefano Massini, approda al Teatro della Pergola di Firenze dal 4 al 16 novembre, produzione del Teatro della Toscana. Un racconto teatrale che attraversa l’America, la cultura pop e l’immaginario contemporaneo per interrogarsi su come il denaro sia diventato oggi strumento di consenso e di amore. «È la storia del nuovo archetipo del potere», spiega Massini, che a margine della presentazione della stagione del Nuovo Teatro di Rifredi – Scena Aperta ha illustrato la genesi del suo lavoro. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Stefano Massini con “Donald” a teatro: «Soldi e potere, da zio Paperone a Trump»

Un testo molto citato, ma poco letto, che Stefano Massini consegna per la prima volta al teatro. #MeinKampf da Adolf Hitler è in scena fino al 17 novembre. E domenica 17, alle ore 11:15, Stefano Massini e Corrado Formigli dialogano in Teatro su "L'eredità di

Stefano Massini fa un'agghiacciante asta immobiliare per piazzare 5 immobili semidistrutti di Gaza. #Piazzapulita

Teatro, Stefano Massini: Trump è Zio Paperone diventato (amatissimo) sindaco di Paperopoli - Stefano Massini presenta la sua nuova opera teatrale Donald: «Ecco perché Donald Trump è diventato presidente».

Stefano Massini al Bellini con "Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man" - Trump annuncia la sua entrata nell'agone politico obbligando la stampa ad alzare gli occhi al cielo, per contemplarlo mentre scende su una scala mob ...

Stefano Massini: «Narro il primo Trump tanto il resto lo sapete» - «Prenda il personaggio di Zio Paperone, inventato dalla Disney negli anni 40.