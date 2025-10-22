Stefano Massini con Donald a teatro | Soldi e potere da zio Paperone a Trump

(askanews) – Dopo il debutto sold out a Milano, Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man, scritto e interpretato da Stefano Massini, approda al Teatro della Pergola di Firenze dal 4 al 16 novembre, produzione del Teatro della Toscana. Un racconto teatrale che attraversa l’America, la cultura pop e l’immaginario contemporaneo per interrogarsi su come il denaro sia diventato oggi strumento di consenso e di amore. «È la storia del nuovo archetipo del potere», spiega Massini, che a margine della presentazione della stagione del Nuovo Teatro di Rifredi – Scena Aperta ha illustrato la genesi del suo lavoro. 🔗 Leggi su Amica.it

