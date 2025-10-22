Stefano De Martino e Caroline Tronelli è già finita | spunta l’ombra dell’ex

Il conduttore di Affari Tuoi e la giovane modella Caroline Tronelli non si vedono più insieme da settimane. Niente paparazzate, nessuna traccia sui social: la coppia che aveva infiammato l’estate sembra ormai un ricordo. Secondo indiscrezioni, dietro la rottura potrebbe celarsi la presenza ingombrante di un’amica del presentatore. La love story era sbocciata lo scorso giugno in Sardegna, dove De Martino e la Tronelli avevano iniziato a frequentarsi. I due si conoscevano da anni – lui era amico di famiglia – ma solo durante quelle vacanze il loro legame si era trasformato in qualcosa di più. L’estate li aveva visti inseparabili, tra tuffi in mare e baci appassionati immortalati dai fotografi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Stefano De Martino e Caroline Tronelli, è già finita: spunta l’ombra dell’ex

