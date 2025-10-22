Stefano De Martino dopo Belen | tutti i flirt del conduttore più chiacchierato d’Italia

Stefano De Martino: tutti i flirt (veri o presunti) dopo Belen Rodríguez. Ecco cosa emergerebbe. Dopo anni di “amore infinito”, di separazioni e ritorni da copertina, Stefano De Martino e Belen Rodríguez hanno definitivamente chiuso il loro capitolo sentimentale. Ma se il legame con la showgirl argentina resta indelebile nella memoria del pubblico, ciò che è accaduto dopo ha alimentato un fiume di indiscrezioni. Tra smentite, avvistamenti e rumor, il conduttore partenopeo è diventato uno dei protagonisti più discussi del gossip italiano post-Belen. Leggi anche Nuova vincita record a “La Ruota della Fortuna”, il game show condotto da Gerry Scotti La storia tra Stefano e Belen nasce nel 2012, ai tempi di Amici di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Stefano De Martino, dopo Belen: tutti i flirt del conduttore più chiacchierato d’Italia

News recenti che potrebbero piacerti

L'amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sarebbe giunto al capolinea Il motivo della rottura - facebook.com Vai su Facebook

StefanoDeMartino - X Vai su X

Stefano De Martino: la fidanzata Caroline Tronelli rompe il silenzio sulla presunta crisi di coppia - I gossip su Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli, che hanno impazzato per tutta l’estate, non si sono certo fermati una volta che la coppia, per la prima volta nella loro relazione, ha ... Lo riporta rds.it

Affari tuoi, cambia tutto. Brutta batosta per De Martino, drastica decisione della Rai dopo i numeri bassi - La Rai cambia strategia per il game show di De Martino: nuovi accorgimenti per cercare di conquistare il pubblico ... Da msn.com

Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono lasciati, tra le ipotesi sulla rottura la diffusione dei video intimi - I due sono stati beccati in un ristorante durante una discussione e non sono più stati visti insieme. Da fanpage.it