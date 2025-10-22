stefania di nardo scende in campo con casa riformista per la campania

Tempo di lettura: 2 minuti Stefania Di Nardo, vicesindaco di Mercogliano, ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni regionali della Campania nella lista Casa Riformista per la Campania. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social, dove l’amministratrice ha spiegato le ragioni di una scelta “maturata con passione, ascolto e un grande senso di responsabilità”. “È una decisione che nasce dal desiderio profondo di mettermi al servizio del mio territorio – ha dichiarato Di Nardo – delle persone che ogni giorno affrontano sfide reali, che credono nel cambiamento e nella forza delle idee. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

