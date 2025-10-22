Steaua Bucarest-Bologna Niccolini | Il nostro obiettivo è fare risultato

Bologna, 22 ottobre 2025 – Con Vincenzo Italiano forzatamente ai box è Daniel Niccolini a presentare la sfida di Bucarest contro lo Steaua, terzo appuntamento della Fase Campionato di Europa League per il Bologna, arrivato in Romania con l’obbiettivo dichiarato di trovare la prima vittoria nella competizione dopo una sconfitta e un pareggio nei primi due appuntamenti: “Il nostro obiettivo è fare risultato, è una partita importante, ci siamo preparati bene, un gruppo di ragazzi fantastici, ma affrontiamo una squadra con una storia importante”. Inevitabile la domanda su mister Italiano, rimasto a Bologna per curare la polmonite: “Quante volte hai sentito italiano? Beh, stamattina abbiamo fatto allenamento, quindi ci siamo sentiti per parlare di com’è andato, ma noi ci conosciamo molto bene, sono tanti anni che lavoriamo insieme”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

