Steaua Bucarest-Bologna | i consigli per i tifosi in trasferta
Bologna, 22 ottobre 2025 – Ecco le informazioni utili per i tifosi rossoblù che, domani sera, seguiranno la partita di Europa League a Bucarest, allo stadio National Arena. Il match tra la Steaua Bucarest e il Bologna calcio è in programma alle 19.45 (ora romena), quindi alle 18.45 in Italia. Ordine pubblico e sicurezza. Per tutelare la manifestazione sportiva e permettere lo svolgimento sicuro dell’evento, la gendarmeria di Bucarest, con le altre autorità competenti, prenderà le misure necessarie per garantire la sicurezza degli spostamenti dei tifosi, diretti verso lo stadio. La gendarmeria schiererà i “ dialogue teams ”: agenti che parlano inglese per facilitare la comunicazione con i tifosi ospiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
