stasera la juve cerca la sua prima vittoria in champions contro il real madrid

Quella di questa sera contro il Real Madrid è di sicuro la sfida più difficile che attende la Juventus in questa prima fase della Champions League. Basta il nome dell'avversario per dire tutto, Real Madrid, ma non solo. Perché, oltre ad affrontare i Blancos al Bernabeu, gli uomini di Tudor si presentano all'appuntamento dopo la sconfitta in campionato contro il Como. A dirla tutta, in realtà, sono ben sei gare che la Juventus non vince, con cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions e la sconfitta di domenica contro Nico Paz e soci, un ko che ha riacceso i dubbi anche sull'allenatore Igor Tudor.

