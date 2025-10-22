Stasera allo Stignani arriva la ’Tosca’

Il sipario del teatro Ebe Stignani si alza per far rivivere uno dei capolavori più amati del melodramma: ‘Tosca’ di Giacomo Puccini, opera di passione, coraggio e dramma intenso di scena questa sera alle 20,30 al Comunale di via Verdi. L’ Orchestra Senzaspine torna protagonista sul palco imolese, confermando la collaborazione con la città e riportando l’opera dal vivo al centro della vita culturale locale. La produzione, firmata dal teatro Fanin in collaborazione con l’Orchestra Senzaspine, vede alla direzione il maestro Tommaso Ussardi e la regia di Salvatore Sito, con scenografie di Josephin Capozzi e Daniele Risi, luci di Matteo Risi e costumi di Silvia Lumes. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

