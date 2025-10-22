Startup inclusiva a Firenze premio per l' azienda brindisina Autnotout

BRINDISI - Premio per l'azienda brindisina “Autnotout”, seconda classificata al “Festival di Luce”, che si è tenuta nei giorni scorsi a Firenze, presso Palazzo Vecchio. Si tratta di una manifestazione che premia e dà risalto a quelle aziende che fanno dell'impegno un prodotto imprenditoriale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

