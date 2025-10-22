Star Wars Adam Driver ha proposto un film indipendente su Kylo Ren con alla regia Steven Soderbergh

Adam Driver e Steven Soderbergh hanno quasi portato il loro tocco personale in una galassia lontana lontana. In una recente intervista con AP, Driver ha dichiarato che nell’arco di due anni lui e Soderbergh hanno sviluppato una sceneggiatura intitolata “ The Hunt for Ben Solo “. Il film sarebbe ambientato dopo gli eventi di “ L’ascesa di Skywalker ” e avrebbe seguito Kylo Ren, alias Ben Solo, interpretato da Driver, alla ricerca della redenzione. Soderbergh ha abbozzato la storia con la sceneggiatrice di “La truffa dei Logan” Rebecca Blunt. Scott Z. Burns si è poi unito alla sceneggiatura. “ Sono sempre stato interessato a fare un altro ‘Star Wars’ “, ha detto Driver. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

