Stanze in ombra per riparare le panchine l’area verde riparte da qui

L’obiettivo è creare delle "stanze" in ombra all’interno del parco di via Genova per riparare dal sole gli attrezzi da palestra e le panchine. Riparte da qui, anche se non si era mai fermato, l’impegno dell’amministrazione comunale di Pregnana Milanese, di messa a dimora di nuovi alberi, arbusti e piante da fiore. "Gli alberi sono esseri viventi e come tali nascono, crescono, talvolta si ammalano e prima o dopo muoiono - dichiara il sindaco Angelo Bosani -. La loro gestione prevede un controllo periodico, potature quando occorre e abbattimento e sostituzione al termine della loro vita. Ogni anno abbattiamo circa 100 piante e ne ripiantiamo qualcuna in più in modo da mantenere Pregnana come città del verde". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

