Stalking all’ex consulente slitta la decisione su Elisabetta Franchi
Bologna, 22 ottobre 2025 – Slitta a novembre la decisione del tribunale su Elisabetta Franchi, che è imputata in udienza preliminare per stalking ai danni di una sua ex consulente. Il gup Andrea Romito, infatti, non ha deciso sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento, invitando però la Procura a formulare una differente qualificazione giuridica dei fatti. È stato dunque deciso un rinvio al 7 novembre per dare la possibilità al pm titolare del fascicolo, Luca Venturi (sostituito in aula dalla collega Michela Guidi ) di valutare la richiesta del giudice. Il super miliardario Andrea Pignataro svela i piani di volo del jet privato: ecco perché è stato archiviato Il pm non è obbligato a modificare l'imputazione, che quindi potrebbe rimanere stalking, oppure potrebbe propendere per ipotesi meno pesanti, come per esempio diffamazione aggravata o minacce gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
