’Stai nel Chill’ Così i giovani si ritrovano
Un nuovo punto di ritrovo per i giovani del territorio, pensato per offrire momenti di socialità, confronto e crescita personale: si chiama "Stai nel Chill – Manciano Local Hub" il progetto lanciato dall’assessorato alle Politiche giovanili in collaborazione con la Consulta comunale per il Sociale e le Politiche giovanili. L’iniziativa, che prenderà il via oggi, si rivolge ai ragazzi dai 14 anni in su e trasformerà il Centro ’La Pesa’ in uno spazio accogliente e dinamico, dove incontrarsi, divertirsi e riflettere insieme. Il programma prevede due appuntamenti fissi ogni settimana fino al 31 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
