Stagione di prosa e danza si alza il sipario sulla prevendita dei biglietti della prima parte del cartellone

Scatta la prevendita dei biglietti per la nuova Stagione di prosa e danza del Teatro Amintore Galli. A partire da sabato 25 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per assistere agli spettacoli della prima parte del cartellone, in programma a novembre e dicembre. Si parte con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Si alza il sipario sulla nuova Stagione di prosa del Teatro Toniolo con il celebre musical “Sette spose per sette fratelli”! ? Dal 21 al 26 ottobre una nuova e divertentissima edizione, ispirata al celebre film di Hollywood, con uno sguardo ai personaggi e alle - facebook.com Vai su Facebook

Prosa, musica e danza, 120 appuntamenti per la stagione Cedac - Si alza il sipario sulla Stagione 2025/26 del Cedac Sardegna al Teatro Massimo di Cagliari, con incursioni anche al TsE di Is Mirrionis e al Jazzino per il Jazz Club Network: oltre 120 appuntamenti tr ... ansa.it scrive

“7 spose per 7 fratelli” apre in grande stile la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Da ilnuovoterraglio.it

Teatro Galli, al via la prevendita per la stagione di prosa e danza - Da sabato 25 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli in programma a novembre e dicembre ... Da altarimini.it