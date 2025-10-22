Pistoia, 22 ottobre 2025 - Tempo di danza e di inaugurazioni nel migliore dei modi con il pluripremiato e talentuoso artista Marco D’Agostin che domani, giovedì 23 ottobre (ore 20.45) sarà al Piccolo Teatro Mauro Bolognini con il suo spettacolo «Asteroide» coprodotto dall’ente. Un omaggio al musical, alle sue travolgenti e paradossali logiche, alle storie d’amore che finiscono improvvise come un asteroide e alla nostra umana, intollerabile finitezza. Con la consueta ironia, D’Agostin costruisce una partitura per voce e corpo che muovendosi tra paleontologia, danza e sentimento racconta gli infiniti modi coi quali la vita trova sempre il modo di resistere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stagione danza, al Bolognini apertura con il talento Marco D'Agostin