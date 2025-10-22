Stadio Maradona il consigliere Simeone | entro giugno 2026 sarà approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica
Arrivano novità per quanto riguarda lo stadio Maradona. A riferirle è Nino Simeone – consigliere comunale di Napoli e presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici – tramite una nota ufficiale. La nota di Simeone sullo stadio Maradona. Ecco quanto recita il comunicato: “Il Sindaco Manfredi, con il prof. Edoardo Cosenza e l’Assessore al Bilancio Baretta, mediante l’approvazione in Giunta di una Delibera contenente le linee di indirizzo operative, finalizzate alla progettazione degli interventi di ammodernamento funzionale ed energetico dello Stadio Diego Armando Maradona, hanno compiuto un passo decisivo per il futuro dell’impianto di Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
