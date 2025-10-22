Stadio Maradona il Comune approva il restyling in vista di Euro 2032

La Giunta comunale ha delineato i 12 principi cardine per la riqualificazione dello Stadio Maradona: nuova copertura, parcheggi interrati, spazi commerciali e un museo dedicato a Diego. L'obiettivo è avere il progetto pronto entro giugno 2026 per rispettare le linee guida Uefa. La strada verso Euro 2032 passa anche per Fuorigrotta.

