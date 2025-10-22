Giungono ulteriori dettagli importanti circa l’ammodernamento dello stadio Maradona. I principi in base ai quali l’impianto sarà ristrutturato sono dodici e vengono illustrati nel dettaglio in una nota dell’amministrazione comunale. Stadio Maradona, il verdetto della Giunta Comunale. La Giunta Comunale ha approvato nella seduta di ieri i 12 principi che dovranno ispirare la Progettazione degli “Interventi di ammodernamento funzionale ed energetico dello Stadio Diego Armando Maradona”: 1. Realizzazione della nuova configurazione del primo anello. 2. Progettazione Skybox, Field box e posti Vip in Tribuna Centrale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stadio Maradona, i 12 principi che dovranno ispirare l’ammodernamento funzionale ed energetico