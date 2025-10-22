Stadio iniziati i lavori per quasi 5 milioni

Sono iniziati ieri i lavori che riguardano lo stadio Comunale Lucio Mongardi. A comunicarlo, sui propri social, è il sindaco Baldini. L’impianto sportivo dedicato al calcio, nel cuore di Argenta, sta iniziando a prendere forma. Si tratta di un investimento importante, 4,6 milioni di euro, degli ultimi vent’anni per quanto riguarda l’impiantistica sportiva del Comune. Il sindaco Andrea Baldini si era dimostrato ottimista riguardo ai tempi, auspicando che l’impianto, tra due anni, fosse pronto per unire tutti gli sportivi argentani. Argenta è senza stadio dal marzo 2018, dapprima che l’Argentana scivolasse in seconda categoria dall’eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

