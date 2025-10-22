Stadio Franchi slitta il rifacimento della curva Fiesole | non sarà pronta per il centenario
La ‘nuova’ Fiesole non sarà pronta nell'estate 2026, come sempre detto finora. Se ne riparla nel 2027. E dunque, addio festa del centenario viola con la curva pronta, con buona pace dei tifosi. “La fine dei lavori allo stadio Franchi resta nel 2029 come già comunicato, ma ci saranno degli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
