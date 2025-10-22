La fine dei lavori allo stadio Franchi resta nel 2029 come già comunicato, ma ci saranno degli slittamenti nella chiusura degli interventi delle fasi intermedie a causa di alcune criticità avute nel primo lotto. È quanto prevede il nuovo cronoprogramma dei cantieri allo stadio Artemio Franchi. Lo fa sapere la sindaca, Sara Funaro attraverso una nota L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Stadio Franchi, sindaca Funaro: “I lavori finiranno nel 2029. Ma ci sono ritardi: la Fiesole non sarà pronta per il centenario viola”