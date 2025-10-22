Stadio Franchi sindaca Funaro | I lavori finiranno nel 2029 Ma ci sono ritardi | la Fiesole non sarà pronta per il centenario viola
La fine dei lavori allo stadio Franchi resta nel 2029 come già comunicato, ma ci saranno degli slittamenti nella chiusura degli interventi delle fasi intermedie a causa di alcune criticità avute nel primo lotto. È quanto prevede il nuovo cronoprogramma dei cantieri allo stadio Artemio Franchi. Lo fa sapere la sindaca, Sara Funaro attraverso una nota L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
