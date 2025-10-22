Stadio Franchi la Fiorentina | Malcontento per i ritardi Al presidente Commisso fu impedito di farlo nuovo nel 2019
ACF Fiorentina, in merito alla nota di oggi del Comune di Firenze sullo Stadio Franchi, precisa che "il Comune ha fornito nei giorni scorsi informazioni riguardanti l'avanzamento dei lavori ed i ritardi che sono già previsti a fine 2026. Il Club non può che esprimere malcontento e sorpresa vista la disponibilità mostrata da sempre come, per esempio, aver lasciato libero lo stadio da fine maggio a metà settembre di quest'anno"
