Stadio-clinica dalla Regione una marea di bugie Mi batterò per far valere gli interessi della città

Ternitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Pensavo di averne viste e vissute tante, ma le falsità diffuse in queste ore dalla Regione dell’Umbria hanno avuto la capacità di sorprendermi. Sono allibito nell’aver letto una marea di bugie che minano gli atti amministrativi adottati dalla stessa Regione dell’Umbria”.È ancora altissima la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

