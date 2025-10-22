Sta male dopo cena la corsa in ospedale | è morta a 39 anni

Si è sentita male venerdì sera, subito dopo cena: stava tornando a casa con il fidanzato quando è come svenuta, appena scesa dalla macchina. La corsa in ospedale: è stata ricoverata prima alla Poliambulanza di Brescia e poi a Desenzano. Ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare: nefasta la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

