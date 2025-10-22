Sta arrivando! Ursula von der Leyen lancia l’allarme | l’Europa trema
Non è più una semplice possibilità, ma un’urgenza concreta. L’Europa sta entrando in una nuova fase di fragilità economica e strategica: lo ha dichiarato con tono deciso la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento Europeo, alla vigilia del Consiglio Europeo del 23 ottobre. Il cuore del discorso è stato un monito netto: una crisi nell’approvvigionamento di materie prime critiche e nelle tecnologie pulite è ormai imminente, e la Cina sta mettendo fuori gioco l’industria europea. Leggi anche: Jet russi nei cieli europei, Von der Leyen: “L’abbattimento è sul tavolo” L’Europa e la lezione amara dell’industria solare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
