Squali con la pancia luminosa e granchi grandi come una mandorla | l’Australia ci regala nuove specie marine

Un granchio semitrasparente grande come una mandorla e un minuscolo squalo che brilla nell'oscurità degli abissi: sono solo due delle straordinarie creature marine scoperte da scienziati australiani durante un'esplorazione nelle profondità dell'oceano. Le scoperte aprono una finestra su un mondo sottomarino ancora in gran parte sconosciuto, ricco di biodiversità e di specie mai documentate prima. Alla fine del 2022, un team di ricercatori del CSIRO, l'agenzia scientifica nazionale australiana, ha intrapreso una spedizione di ricerca nel Gascoyne Marine Park, situato a circa 20 chilometri dalla costa dell'Australia Occidentale.

