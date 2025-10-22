Springsteen - Liberami dal nulla video intervista a Jeremy Allen White e Scott Cooper | È un film su un uomo in difficoltà
Il protagonista Jeremy Allen White e il regista Scott Cooper raccontano il Bruce Springsteen dei primi anni '80: "È una persona che deve affrontare i traumi del passato, prima di diventare uno dei più grandi di sempre". 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Da “The Bear” a “The Boss” è un attimo! Arriva finalmente SPRINGSTEEN: LIBERAMI DAL NULLA, biopic di Bruce Springsteen interpretato da Jeremy Allen White. E ci sono le ultime due occasioni per recuperare AFTER THE HUNT, il thriller di Luca Guada - facebook.com Vai su Facebook
Buonasera, dal 23 ottobre “SPRINGSTEEN : LIBERAMI DAL NULLA” – “BUGONIA” – “CHAINSAW MAN : LA STORIA DI REZE” (DOPPIATO ITA) – “LA VITA VA COSI’” – “LA FAMIGLIA HALLOWEEN”; proseguono le proiezioni di “BLACK PHONE 2” (V.M. 14) – - X Vai su X
Bruce Springsteen: non so dove stanno andando oggi gli Usa - L'intervista esclusiva di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul NOVE alla leggenda del rock Bruce Springsteen insieme ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Springsteen a 'Che tempo che fa': 'Non so dove stiamo andando, proverò a cambiare le cose' - Ospite del programma di Fazio, Springsteen non perde la speranza per il futuro degli Usa: 'Cercherò allo stesso tempo di far del mio meglio lavorando' ... Secondo it.blastingnews.com
Bruce Springsteen ospite da Fazio a "Che tempo che fa" con Jeremy Allen White - Bruce Springsteen sarà ospite in esclusiva a "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, domenica 19 ottobre sul Nove e in streaming su discovery+, . Lo riporta ondarock.it