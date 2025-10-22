Springsteen | Liberami dal Nulla recensione del film della nascita di Nebraska capolavoro del Boss

C’è una linea sottile tra il racconto del mito e quello dell’uomo, e Springsteen: Liberami dal Nulla di Scott Cooper prova a camminarci sopra con passo incerto ma sincero. Il film, prodotto da 20th Century Studios e tratto dal libro di Warren Zanes, si concentra su un momento preciso della carriera del “Boss”: la creazione di Nebraska, album spartano e dolente inciso nel 1982 con un registratore a quattro piste nella camera da letto del cantante nel New Jersey. È il momento in cui Bruce Springsteen (interpretato da un sorprendente Jeremy Allen White ) si allontana dalla grandezza scenica di The River e si immerge nel silenzio, in un dialogo con i propri demoni e con la solitudine. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

