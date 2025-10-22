Springsteen | Liberami dal Nulla recensione del film della nascita di Nebraska capolavoro del Boss

Cinefilos.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una linea sottile tra il racconto del mito e quello dell’uomo, e Springsteen: Liberami dal Nulla di Scott Cooper prova a camminarci sopra con passo incerto ma sincero. Il film, prodotto da 20th Century Studios e tratto dal libro di Warren Zanes, si concentra su un momento preciso della carriera del “Boss”: la creazione di Nebraska, album spartano e dolente inciso nel 1982 con un registratore a quattro piste nella camera da letto del cantante nel New Jersey. È il momento in cui Bruce Springsteen (interpretato da un sorprendente Jeremy Allen White ) si allontana dalla grandezza scenica di The River e si immerge nel silenzio, in un dialogo con i propri demoni e con la solitudine. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

springsteen liberami recensione filmSpringsteen: Liberami dal Nulla, la recensione del film con Jeremy Allen White - Scott Cooper si cimenta in Springsteen: Liberami dal Nulla, concentrandosi su un momento cruciale nella vita di Bruce Springsteen ... Segnala tvserial.it

springsteen liberami recensione filmSpringsteenLiberami dal nulla, di Scott Cooper - Liberami dal nulla è un doloroso viaggio in bianco e nero e poi a colori sulla via di casa e dell'abisso. Riporta sentieriselvaggi.it

springsteen liberami recensione filmSpringsteenLiberami dal Nulla: recensione del film con Jeremy Allen White - Liberami dal Nulla, il film con Jeremy Allen White su Bruce Springsteen che si concentra sull'uomo ... Segnala cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Springsteen Liberami Recensione Film