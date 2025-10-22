Springsteen | Liberami dal Nulla il film nelle sale italiane da domani

Springsteen: Liberami dal Nulla, il film con Jeremy Allen White nel ruolo di Bruce Springsteen, arriva nei cinema italiani da domani. Springsteen: Liberami dal Nulla, il film 20th Century Studios con Jeremy Allen White nel ruolo di Bruce Springsteen, è diretto da Scott Cooper e tratto dall’omonimo libro di Warren Zanes. Springsteen: Liberami dal Nulla vede anche Jeremy Strong nel ruolo di Jon Landau, storico manager e confidente di Springsteen; Paul Walter Hauser nei panni del tecnico di chitarre Mike Batlan; Odessa Young nel ruolo di Faye; Stephen Graham in quelli di Doug, padre di Springsteen; Gaby Hoffman in quello di Adele, madre di Springsteen e David Krumholtz in quelle di Al Teller, Columbia executive. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Springsteen: Liberami dal Nulla, il film nelle sale italiane da domani

