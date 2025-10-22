Sprechi alimentari | la sfida è recuperare 1,3 miliardi di tonnellate di cibo persi ogni anno

Di SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana I sistemi agroalimentari sono all’incrocio di sfide senza pari. In un mondo che sembra sempre più fragile, dove numerosi sono i conflitti, i cambiamenti climatici distruggono equilibri secolari e le disuguaglianze si amplificano: la terra che coltiviamo, l’acqua che beviamo e la biodiversità che ci nutre sono sotto minaccia. Il rapporto “Prospettive agricole 2025-2034” dell’OCSE e della FAO prevede che la produzione agricola e ittica globale aumenterà del 14% nel prossimo decennio per soddisfare la tendenza principale di un aumento del consumo di alimenti di origine animale, principalmente da parte di una popolazione in crescita e più urbanizzata nei paesi a reddito medio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

