Spray urticante al Podesti la scuola ha sporto denuncia per interruzione di pubblico servizio

ANCONA - La scuola Podesti Calzecchi Onesti di Passo Varano ha sporto denuncia per interruzione di pubblico servizio per lo spray al peperoncino che venerdì scorso ha causato l’evacuazione dell’istituto, dopo la prima ora di lezione. Attorno alle 9 si era diffusa la sostanza urticante, al piano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Spray urticante alla scuola Podesti. L’istituto ha fatto denuncia contro ignoti. Si analizzano bomboletta e telecamere - Si contesta l’interruzione di pubblico servizio e si valuta una richiesta di risarcimento danni. Riporta msn.com

Follia: spray urticante a scuola, venti studenti intossicati e istituto evacuato ad Ancona - Paura questa mattina al "Podesti Calzecchi Onesti" di Passo Varano. Si legge su lanuovariviera.it

Incubo spray urticante al Podesti: raffica di malori, evacuata tutta la scuola. Caccia all'autore del gesto sconsiderato - ANCONA Gli occhi che bruciano, la gola in fiamme e il respiro che si fa sempre più affannoso. Riporta msn.com