Spray urticante al Podesti la scuola ha sporto denuncia per interruzione di pubblico servizio

Anconatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - La scuola Podesti Calzecchi Onesti di Passo Varano ha sporto denuncia per interruzione di pubblico servizio per lo spray al peperoncino che venerdì scorso ha causato l’evacuazione dell’istituto, dopo la prima ora di lezione. Attorno alle 9 si era diffusa la sostanza urticante, al piano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

