Oggi mercoledì 22 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Jannik Sinner che, dopo la vittoria da sei milioni di dollari al Six Kings Slam, tornerà in campo al torneo ATP 500 di Vienna per fronteggiare il tedesco Daniel Altmaier al primo turno. Sul cemento della capitale austriaca saranno impegnati anche Flavio Cobolli, atteso dal ceco Tomas Machac, e Matteo Berrettini, che esordierà contro l’australiano Alexey Popyrin. Ai Mondiali di ginnastica artistica si assegnano le prime medaglie con la finale del concorso generale individuale maschile, mentre a Santiago del Cile incominceranno i Mondiali di ciclismo su pista, dove l’Italia sarà subito impegnata con i quartetti dell’inseguimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 22 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming