Sport in tv oggi mercoledì 22 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oasport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi mercoledì 22 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Jannik Sinner che, dopo la vittoria da sei milioni di dollari al Six Kings Slam, tornerà in campo al torneo ATP 500 di Vienna per fronteggiare il tedesco Daniel Altmaier al primo turno. Sul cemento della capitale austriaca saranno impegnati anche Flavio Cobolli, atteso dal ceco Tomas Machac, e Matteo Berrettini, che esordierà contro l’australiano Alexey Popyrin. Ai Mondiali di ginnastica artistica si assegnano le prime medaglie con la finale del concorso generale individuale maschile, mentre a Santiago del Cile incominceranno i Mondiali di ciclismo su pista, dove l’Italia sarà subito impegnata con i quartetti dell’inseguimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

sport in tv oggi mercoled236 22 ottobre orari e programma completo come vedere gli eventi in streaming

© Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 22 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Approfondisci con queste news

Sport in tv oggi (mercoledì 22 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati su Jannik Sinner che, dopo la vittoria da sei milioni di dollari al ... Riporta oasport.it

sport tv oggi mercoled236Sport in tv oggi (martedì 21 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 21 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Si legge su oasport.it

sport tv oggi mercoled236Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry - I grandi match sportivi in onda stasera, martedì 21 ottobre 2025: oltre alla Champions, c'è LA Lakers- Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Tv Oggi Mercoled236