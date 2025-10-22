Sport in tv mercoledì di fuoco | tennis Champions ginnastica e tanto altro

Dal ritorno di Sinner a Vienna alle sfide di Champions League, passando per Mondiali di ginnastica e ciclismo su pista: una giornata con eventi in ogni disciplina, dalla notte fino a mezzanotte Oggi, mercoledì 22 ottobre, sarà una maratona di sport in tv per appassionati e tifosi. Riflettori puntati sul tennis, con Jannik Sinner in campo a Vienna contro Daniel Altmaier dopo il trionfo al Six Kings Slam, ma anche Flavio Cobolli e Matteo Berrettini impegnati nello stesso torneo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it