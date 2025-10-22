Spoleto sicurezza al centro Sisti | Incontro con il Prefetto
"Dopo il caso Obi ho chiesto al Prefetto di avere un incontro a Spoleto con tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine per fare il punto della situazione". Sono le parole del sindaco Andrea Sisti in risposta alla domanda posta in consiglio comunale dall’esponente di Fratelli d’Italia Alessandro Cretoni che chiedeva delucidazioni in merito al tema " ordine pubblico e sicurezza " anche in seguito all’ultimo episodio di piazza Garibaldi". Qualche giorno fa gli agenti della municipale sono stati aggrediti da un 29enne straniero che dopo l’intervento della polizia è stato denunciato e rimpatriato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
