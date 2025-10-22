Tutti i problemi del Napoli, dalle parole di Conte all’intervista shock di Noa Lang dopo la sconfitta: cosa non sta funzionando Si è spenta la luce. A Napoli è blackout. Il 6-2 contro il PSV ha fatto emergere tutte le difficoltà di una squadra che solo qualche mese fa ha vinto lo Scudetto. A quella squadra, sottolinea Conte, vanno aggiunte le nove teste nuove entrate nello spogliatoio nel mercato estivo. Antonio Conte lancia l’allarme, ma Noa Lang sgancia la bomba (Calciomercato.it) L’allenatore del Napoli sottolinea che non è semplice quando nuovi giocatori si inseriscono in un gruppo, specialmente così tanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spogliatoio Napoli ‘spaccato’, Conte lancia l’allarme e Noa Lang diventa un caso internazionale