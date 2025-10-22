Spider-Man | Brand New Day Daredevil non sarà presente nel film secondo le parole di Charlie Cox

Con la produzione di Spider-Man: Brand New Day in corso, i fan Marvel stanno facendo del loro meglio per cercare di scoprire gli sviluppi della trama e le grandi sorprese del prossimo capitolo dell’MCU. Lo studio ha già confermato che l’Hulk di Mark Ruffalo e il The Punisher di Jon Bernthal appariranno insieme a Tom Holland nel film, oltre a una serie di cattivi Marvel che faranno la loro comparsa, e tante altre rivelazioni arriveranno nel corso dei mesi. Ovviamente, in assenza di notizie ufficiali, le voci di corridoio si rincorrono per tutti i social. Una delle più insistenti – a parte quella sul ruolo di Sadie Sink – è sulla presenza o meno di Daredevil. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

