spettacoli itineranti di burattini

Torna la quattordicesima edizione della rassegna "Junior! Pomeriggi a teatro". La rassegna itinerante, dedicata alle famiglie e ai più piccoli, avrà tra i protagonisti i burattini di Massimiliano Venturi, che da anni intrattiene teatri e spazi culturali del nostro paese. La nuova edizione si aprirà a Portomaggiore, presso la Biblioteca Peppino Impastato, il 24 ottobre alle ore 17.30, con un appuntamento speciale in occasione di Halloween. Lo spettacolo che andrà in scena si chiama "Sganapino contro lo scheletro", in cui gli eroi del teatrino interpreteranno una carrellata di canovacci e farse che li porterà a scontrarsi con mostri e creature spaventose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

