Specialità enogastronomiche e artigianato | torna il Mercato Europeo

Torna a Pisa il Mercato Europeo, la grande kermesse gastronomica ed artigianale del Vecchio Continente organizzata dal sindacato nazionale ambulanti Anva Confesercenti e da Confesercenti Pisa e Monte Pisano con il patrocinio del Comune di Pisa. Da giovedì 23 e domenica 26 in piazza Vittorio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it