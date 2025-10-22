Spazio ai pro-vita nell'unico ospedale del Comasco che pratica l'aborto | Oltraggio a corpi e diritti delle donne
Stipulata una convenzione tra enti ospedalieri e pro-vita. A Cantù, nell'unico ospedale che pratica l'interruzione di gravidanza, ci sarà spazio per gli antiabortisti. Contraria alla decisione è la Cgil, che ha annunciato una protesta per il prossimo 31 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Spazio ai pro-vita nell'unico ospedale del Comasco che pratica l'aborto: "Oltraggio a corpi e diritti delle donne" - A Cantù, nell'unico ospedale che pratica l'interruzione di gravidanza, ci sarà spazio per ...