Spazio ai pro-vita nell'unico ospedale del Comasco che pratica l'aborto | Oltraggio a corpi e diritti delle donne

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stipulata una convenzione tra enti ospedalieri e pro-vita. A Cantù, nell'unico ospedale che pratica l'interruzione di gravidanza, ci sarà spazio per gli antiabortisti. Contraria alla decisione è la Cgil, che ha annunciato una protesta per il prossimo 31 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

