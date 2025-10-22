Spaventoso frontale tra autobus durante un sorpasso | almeno 63 morti VIDEO

Una notte di terrore ha scosso il cuore del Pese, trasformando una delle sue principali arterie stradali nel teatro di una tragedia senza precedenti. Sull’asfalto dell’autostrada che attraversa, ciò che resta di due autobus scontratisi frontalmente è solo un ammasso di lamiere contorte e vetri infranti, illuminato dalle luci intermittenti dei mezzi di soccorso e dagli abbaglianti dei camion che si sono fermati ad aiutare. L’odore acre di carburante e il silenzio irreale del dopo impatto raccontano più di mille parole l’entità della catastrofe. Scontro frontale spaventoso: è strage. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’incidente si è verificato intorno alle 00:15 ora locale, nel tratto di strada che attraversa il distretto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

