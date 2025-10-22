Spari ai Quartieri Spagnoli | 12 fori di proiettile su un'abitazione ipotesi agguato fallito
Segnalati colpi d'arma da fuoco in vico Lungo San Matteo: la Polizia ha rinvenuto 12 fori di proiettile. Tra le ipotesi, un atto intimidatorio o un agguato fallito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
