Spara contro le tende degli studenti davanti al Parlamento di Belgrado | Grave atto di terrorismo

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di panico questa mattina, mercoledì 22 ottobre, davanti al Parlamento di Belgrado, dove un uomo ha aperto il fuoco nei pressi del parco Pionirski, area che da mesi ospita alcune tende di studenti in protesta. Una persona è rimasta gravemente ferita: secondo il ministro della Sanità. 🔗 Leggi su Today.it

