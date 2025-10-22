Spaghettata e caccia al tesoro nell' ora che non esiste | appuntamento a Marzeno
Come già avvenuto in passato, in occasione del cambio dell'ora del 25 ottobre si terrà la spaghettata dalle ore 2.00 alle ore 3.00, momento del cambio di orario: appuntamento al Circolo Arci Marzeno. Si tratta della quinta edizione. Oltre alla spaghettata, gli organizzatori hanno introdotto "la.
