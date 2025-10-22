Spaccio in famiglia arrestati due fratelli che dalla Valle di Comino si erano spinti fino alla Puglia

Frosinonetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle prime ore del mattino, una vasta e complessa operazione antidroga è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Alvito, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) di Sora, dalla Stazione di San Donato Val di Comino e da altre Stazioni della Compagnia di Sora. L'intervento ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

