Spaccio in famiglia arrestati due fratelli che dalla Valle di Comino si erano spinti fino alla Puglia
Dalle prime ore del mattino, una vasta e complessa operazione antidroga è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Alvito, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) di Sora, dalla Stazione di San Donato Val di Comino e da altre Stazioni della Compagnia di Sora.
